Seconda sconfitta consecutiva per il Cagliari che si arrende per 2-1 al Bologna al Dall'Ara. I sardi, dopo il vantaggio di Luvumbo, non sono riusciti a riconfermarsi nel secondo tempo, con la squadra di Thiago Motta padrona del gioco. Nel post-partita Massimo Ranieri è intervenuto in conferenza stampa:



PETAGNA E NANDEZ - "Petagna l'ho sostituito perché aveva dolore al polpaccio e ho tolto anche Nandez perchè aveva male al gluteo. Peccato per la partita perché avevamo dato la libertà del palleggio al Bologna, per poi sfruttare il passaggio a Petagna o la velocità di Luvumbo."



MERCATO - "Sono contento della rosa che la società mi ha messo a disposizione. Dobbiamo lavorare per far si che tutti siano al 100%. La Serie A è questa: sappiamo che non possiamo sbagliare, bisogna stare attenti ai particolari ma io sono contento di come si è espressa la squadra. Peccato per il risultato".



PAPERA RADUNOVIC - "Quando il portiere sbaglia non c'è più nessuno, noi potevamo proteggerlo. Non si dice nulla, è un portiere che ci ha fatto arrivare in A".



LUVUMBO - "E' un diamante grezzo, ma ha tanta qualità: per me è tanta roba".