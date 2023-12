Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro l'Empoli. Queste le sue dichiarazioni:



LA PARTITA - "Bisogna ringraziare i tifosi dando tutto sul campo. L'Empoli ha giocato come sa giocare, noi abbiamo creato tanto, ma sbagliato il rigore. Non è mancata la cattiveria agonistica, è stata una partita gagliarda e bisogna fare i complimenti all'arbitro. Ci dobbiamo rimboccare le maniche e fino in fondo giocheremo con questa determinazione".



CLEANSHEET UN PUNTO DI PARTENZA? - "Si, però i punti di partenza ci sono sempre. Stiamo facendo sempre delle buone gare. Quando una squadra gioca con questa volontà... noi ci saremo fino in fondo. Sapevamo da prima che sarebbe stata una stagione di difficoltà".



LUVUMBO - "Speravo di poterlo usare per dare più palloni là davanti e allungare la partita. Lapadula ha preso un cartellino e si è fatto male al costato e quindi ho deciso di metterlo dentro. Ha fatto una buona gara. La sua nazionale ce lo lascia fino alla Coppa Italia e poi deve andare via".



MERCATO - "Il gruppo è competitivo. Se poi ci sarà qualcosa da migliorare, quello spetta alla società".



PROSSIME - "Tutte le partite sono importanti, dobbiamo lottare come se fossero le ultime. Giochiamo pensando che ogni partita può essere quella decisiva".