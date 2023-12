In vista del match contro l'Empoli, l'allenatore del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni:



L'INFERMERIA - "A parte i soliti infortunati sono tutti a disposizione".



LA PARTITA - "Importante per entrambe le squadre. L'Empoli è molto ben organizzata, ti viene a prendere alta e non ti fa ragionare ed è la squadra che ha commesso più falli. Ma noi saremo in casa ed i tifosi ci soffieranno dietro. Voglio vincere, possibilmente senza prendere gol ".



IL VERONA - "A parte l'espulsione la squadra ha giocato bene. Purtroppo essere in dieci ha condizionato pesantemente il risultato. Avremo dovuto fare gol nel primo tempo, se non segni è chiaro che poi il rischio di prenderlo aumenta".



OBIETTIVO - "Spero di vincere contro Empoli e Lecce. Ma ora ci concentriamo su questa sfida. In casa viaggiamo meglio, ma spero di invertire il trend fuori casa".



NANDEZ - "Bene. Nonostante gli errori sotto porta di Verona, ma non è un goleador. E' un professionista esemplare ed è concentrato sulla salvezza del Cagliari. Prati? E' giovane, e sta facendo bene".



ANDREAZZOLI - "Non siamo amici, ma lo stimo tantissimo. Sa far giocare bene le sue squadre".



JANKTO E LUVUMBO - "Parlo con i ragazzi tutti i giorni, e tutti sono concentrati. Jankto si allena bene e spinge come tutti gli altri. Luvumbo? Andrà in Coppa d'Africa e spero non si infortuni".