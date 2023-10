Claudio Ranieri si avvicina alla sfida tra il suo Cagliari e la Roma, piazza a cui è molto legato e dove è cresciuto da giocatore e poi transitato da allenatore. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal match. Queste le sue parole:



LA ROMA E MOURINHO - "Per me affrontare la Roma è sempre particolare, anche se ho sempre tirato il meglio dalla mia squadra. Mou? SI, era iniziata male, ma oggi lo stimo tantissimo".



RADUNOVIC - "Ci ho parlato. Non lo vedo sereno e lui lo ha confermato. Spazio a Scuffet: gli ho detto che era giunta la sua ora".



INFORTUNATI - "Luvumbo lo porterò in panchina. Mancosu è ancora in differenziato. Desogus? Ha dei numeri e lo stimo tanto. Lo terrò di certo presente".



​LAPADULA - "E' presto per riaverlo dopo la sosta".



COME FERMARE LUKAKU? - "Vedremo. Devo valutare chi giocherà in difesa".



BILANCIO DOPO FIRENZE - "Salverei il buon secondo tempo, anche se abbiamo preso un goal evitabilissimo. Il modulo? Aspettiamo. Non voglio dare ulteriori vantaggi a Mourinho. E' un allenatore che ha vinto tutto".