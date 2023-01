Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro il Como: "I ragazzi mi hanno dato sensazioni positive. Sono persone molto disponibili, vogliono farsi vedere. Normale dopo un cambio di allenatore. Dobbiamo giocare per capire dove dobbiamo migliorare e per far si che capiscano il mio credo. Anche chi ha svolto lavoro differenziato ha fatto molto bene. Stanno cercando di applicare sin da subito le mie indicazioni. Se sarò emozionato? Di sicuro non sarà una giornata come le altre. Il desiderio è quello di fare bene e dare soddisfazione al pubblico. Svolgo questo lavoro grazie alle emozioni che mi da. Non posso pretendere che i ragazzi abbiano capito subito tutto il mio credo, ma almeno le cose fondamentali voglio che lo mettano in pratica".



IL COMO - "Il Como è tosto e produce tantissimo, verranno a colpirci in contropiede e dovremo essere intelligenti e molto attenti. Sarà una gara molto tattica dove dovremo cercare ogni singola occasione per battere a rete".



RITORNO DI NAINGGOLAN - "Nandez è un valore aggiunto. Anche lui ha sofferto la retrocessione e magari si aspettava di primeggiare, ma in Serie B devi correre. Se lo dovessi valutare, è super! Radja, invece, se è motivato e vuole venire sarà ben accetto".