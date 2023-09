Intervenuto in conferenza stampa prima della trasferta contro la Fiorentina, Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa: "Come noi, altre squadra non hanno mai vinto.L'anno scorso, in questo momento della stagione, cinque squadre non avevano mai vinto. Il tempo per riprendersi c'è. Chiedo a tutti di stare vicini alla squadra. Non amo i disfattisti. I ragazzi stanno lavorando tantissimo, a prescindere dai risultati. Stiamo per recuperare giocatori importanti e stiamo per raggiungere i risultati. Criticateci per migliorare. Ci basterà una vittoria per invertire la rotta.



Sulla gara col Milan: "Siamo stati ingenui, ma abbiamo fatto una buona prestazione. Fino al 3-1 abbiamo giocato. Ho visto cose buona nella ripresa, la squadra mi è piaciuta. Gli applausi finalismo stati un ottimo segno".



Sul portiere: "Radunovic sarà il titolare, Scuffet deve essere pronto".



Sulla Fiorentina e sul passato a Firenze: "La Fiorentina è un'ottima squadra, andremo là a fare la nostra partita. Ci rispetteranno. Tornare a Firenze è sempre bello, ci sono stato benissimo".