Cagliari, Ranieri: 'Partenza da incubo. Bravo Petagna, il suo futuro...'

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 2-1 sul Bologna: "Era una partita difficile, il Bologna ha dimostrato quanto gioca bene e quanto Thiago Motta li sta facendo giocare davvero bene. I primi venti minuti sono stati un incubo, cercavo di aiutarli ma dalla panchina era difficile. Il gol ha dato fiducia, abbiamo giocato come una squadra che si deve salvare. Noi dobbiamo mettere il carattere, se sono più bravi pazienza".



Il tecnico prosegue la sua analisi: "Se non metti la determinazione, la voglia di pressare e sacrificarti l'uno per altro e se non lo facciamo arrivi in ritardo. Stai sempre a rincorrere, non riesci mai ad entrare nel circolo dell'azione. Il gol di Petagna, che ha fatto una partita strepitosa, ha dato la scossa. Sono contento anche Wieteska. Petagna vuole giocare di più? Sono contento, lui è entrato in uno spogliatoio magnifico. Ogni allenamento tutti i giocatori lo fanno a mille all'ora, e lui si sta adeguando a questi ritmi, ha bisogno di giocare ma deve spingere anche in allenamento. Ha fatto grandi cose, le ha fatte anche nell'ultima gara a Lecce. Se rimarrà a Cagliari? Qualcuno ha detto il contrario? Soltanto chi non vuole stare con noi può andare via.