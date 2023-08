ha presentato la seconda trasferta di campionato contro il Bologna, durante la conferenza stampa. Il tecnico rossoblù potrà contare sul neo arrivato Petagna."Questione di testa, di errori. Sapevamo come ci avrebbero attaccati, ma noi non siamo stati in grado di contrastarli. Ho fatto vedere loro questi errori, spero non si ripetano. Questione di testa"."Parlerò con lui. E' molto ben allenato. L'attacco non cambia, ha determinate caratteristiche che voglio sfruttare"."Giocheranno in casa e vorranno vincere. Dovremo ripetere la prestazione di Torino, con tanta carica"."Difensore di esperienza. Ci darà una mano"."E' un tecnico che sa far giocare bene la sua squadra, specie con i centrocampisti che ti aggrediscono sulle terze palle"."Purtroppo il calcio è cambiato, e purtroppo non sappiamo cosa ci sia nella testa dei calciatori. La vita è bella, ma spesso si cade in depressione e tutto va in malora"."Sono soddisfatto, specie in entrata. Probabilmente potrebbe verificarsi qualche uscita"."Per ora si allena. Se partirà bene, sennò sarà un elemento a mia disposizione"."Ha avuto un affaticamento, ma non si è allenato perché è sofferente. Dubito che sarà con noi a Bologna"."E' un gioiello, lo dobbiamo salvaguardare e far giocare al momento giusto. Sono contento di lui, non abbiamo un giocatore con le sue caratteristiche".