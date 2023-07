Claudio Ranieri ha parlato oggi in conferenza stampa dando numerosi spunti di riflessione a proposito del mercato e delle gerarchie in campo in vista della prossima stagione del Cagliari.



I NUOVI ACQUISTI - In particolare il tecnico ha chiarito il ruolo di alcuni nuovi acquisti: "Sarà una squadra con un mix di giovani, ma anche di esperienza. Sulemana sarà uno dei ragazzi che dirà la sua. Jankto lo conosco dai tempi della Sampdoria. E' forte, corre come un matto, fa assist, goal. In porta invece il primo è Radunovic, ma è ovvio che il secondo dovrà essere pronto in qualsiasi momento. Scuffet è un portiere che da garanzie".



GLI OBIETTIVI DI MERCATO - Facendo poi riferimento agli obiettivi di mercato, il tecnico del Cagliari ha aggiunto: "Mi aspetto un difensore di esperienza ed almeno due attaccanti. Mi auguro che Nandez, Mancosu e Rog rimangano con noi, ma non farò sconti a nessuno. Non guardo in faccia l'età, il blasone, o il contratto. Chi mi darà garanzie, giocherà".