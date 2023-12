Intervistato da Dazn, Claudio Ranieri ha parlato della sconfitta del suo Cagliari col Verona: "Siamo andati vicini al gol col palo e col gol annullato. Voglio capire, per migliorare, cosa è successo. L'espulsione ha cambiato l'inerzia della gara e il Verona è stato bravo. Il gol? C'è il braccio in fuorigioco. Se il braccio può far gol va bene, sennò non è giusto annullarlo. Se c'è la spalla va bene. Col Sassuolo siamo stati fortunati perché c'era allunghi dell'avversario in fuorigioco. È stato un peccato perché il primo tempo lo abbiamo giocato bene. Gestione del rosso di Makoumbou? Mi sono fidato, non era preoccupato del giallo a fine primo tempo. Gli farò vedere i due falli che ha fatto. Ce ne torniamo a casa con una buona partita prima dell'espulsione, poi complimenti al Verona. È stato un peccato sentire i cori contro Makoumbou. È stato un peccato, ma ormai è diventato un costume italico".