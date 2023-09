“La partita l'abbiamo fatta tutta noi.Volevamo stanarli da lì e andare in contropiede, poi bisogna accettare le cose quando giochi contro questi grandi campioni. Non dico che non ci stia girando bene, non parlo di sfortuna o fortuna, ma”. Dalle dichiarazioni di, fornite a Sky Sport dopo la sconfitta interna rimediata contro il Milan, traspare tutto l’orgoglio e la soddisfazione che un allenatore possa avere nei confronti della propria squadra. A mancare, a questo Cagliari, non è sicuramente la prestazione (positiva anche nel tardo pomeriggio di ieri) quanto un’incisività maggiore sotto porta, una capacità di trasformare in rete le occasioni che vengono create dal collettivo.Due punti in classifica, a fronte di due pareggi e quattro sconfitte nelle prime sei gare di campionato., attaccante angolano classe 2002, tutto rapidità e fantasia, scoperto solo tre anni fa dalla società sarda dal Club Deportivo 1° de Agosto, formazione angolana (della capitale Luanda) nel quale il giovane centravanti è cresciuto calcisticamente., portando in vantaggio i rossoblù con una conclusione fulminea sotto al sette che non ha lasciato scampo a Sportiello. Il match è poi terminato in favore della squadra rossonera ma le giocate, le accelerazioni e i dribbling dell’angolano non sono rimasti inosservati.E chissà se gli uomini mercato rossoneri non abbiano preso qualche appunto sul proprio taccuino..., schierandolo in ogni match accanto a un altro partner offensivo (ultimo di quest’ordine, Petagna ieri). Un elemento intoccabile, titolare inamovibile, una scelta che, lì a Cagliari, non solo Ranieri ha deciso di prendere. Anche Liverani, prima di lui, si era affidato alle giocate dell’angolano per tentare la scalata verso la promozione in Serie A.(avendo avuto qualche chiacchierata informale con l’agente Paolillo che lo segue in Italia),È chiaro che un elevato parterre di società italiane hanno messo il mirino puntato su quel classe 2003, così facilmente scartato dopo un provino con il Manchester United… Una sliding door che ha permesso al Cagliari di puntarci per poco meno di un milione di euro (più una percentuale sulla futura rivendita al CD 1° de Agosto), permettendogli di crescere (tra la Primavera e un prestito al Como) e divenire il diamante grezzo che ora tutti conoscono. C’è ancora qualcosa da smussare nel suo talento: “è un po’ confusionario ma manda in confusione gli avversari” ha detto a Sky Sport Ranieri, parlando delle sue qualità.