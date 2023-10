Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, a DAZN ha parlato così prima del match contro la Roma: “Noi siamo gli ultimi arrivati in Serie A, sappiamo di dover lottare per fare un campionato a parte. Non dobbiamo arrenderci alle difficoltà: noi lo siamo, ma io vedo la squadra come si allena e gioca, io sono con loro. Siamo compatti, girerà e andremo avanti insieme”.