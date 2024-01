Cagliari, Ranieri: 'Soulé un campione: calcia come Maradona o Zico, devi solo applaudire'

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato dopo il ko di Frosinone in conferenza stampa: "Noi abbiamo pochi soldi, ho un gruppo di ragazzi che vuole salvarsi e che farà di tutto per raggiungere la salvezza".



Frosinone e Cagliari centrano poco con la lotta salvezza?

"Il Frosinone avendo vinto l'anno scorso il campionato di B ed essendo partito col vento in poppa c'entrava poco fin dall'inizio. Noi siamo arrivati dai playoff e quindi entriamo in questa lotta con tutte le scarpe. Quando hai campioni come Soulé che calcia come Maradona o Zico gli devi soltanto che applaudire. Questo è il bello di chi viene allo stadio e paga il biglietto"



Perchè questa squadra ha un'identità diversa in trasferta?

"L'ho detto anche ai ragazzi, magari in casa non avremo mai perso. Forse si sentono più coccolati, nonostante oggi avevamo con noi tanti tifosi che si sentivano. Per mettere paura al Frosinone posso dire che avevo bisogno di chi attaccava lo spazio e oggi non ne avevo a disposizione. Ci dispiace enormemente per la nostra gente, sono stati fantastici anche oggi, numerosi e calorosi come sempre. Volevamo regalare loro una soddisfazione, ci riproveremo venerdì a casa nostra".