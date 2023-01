Qualsiasi cosa tocchi si trasforma in oro. Claudio Ranieri ha esordito al meglio sulla panchina del Cagliari: ha battuto 2-0 il Como e l’ha riportato al sesto posto in classifica, in piena zona playoff.



Il testaccino si è commosso in campo e non si accontenta: ‘Sono moderatamente soddisfatto, con questa vittoria abbiamo guadagnato autostima. Ma io metto l'elmetto e pedalo. So dove voglio arrivare, non mi interessa dove stavamo e dove siamo. Mi ha fatto piacere vedere lo stadio pieno (c’era anche Zola in tribuna) vivo di emozioni come queste’, ha detto nel post partita.



‘Quello che non è andato bene lo dirò alla squadra lunedì: ho registrato man mano quello che non mi piaceva sull'orologio. Non parlavo con l'orologio: parlavo con me stesso. Ho questi nuovi telefoni, registro tutto e quando rivedo la partita so che momenti cercare. C'è chi scrive, io invece registro e così continuo a guardare. È come un block-notes', ha concluso.