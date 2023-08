Sull’attaccante ancora in bilico, con la non facile situazione per arrivare a Petagna, Ranieri è stato chiaro per le caratteristiche necessarie del centravanti ideale per il suo Cagliari: «Vorrei una punta che sia differente sia da Pavoletti che da Lapadula. Dobbiamo avere attaccanti che possano giocare insieme e tutti con caratteristiche differenti. Ho chiesto al club proprio questa varietà per avere più opzioni sia dall’inizio che a gara in corso».