Emerge un curioso e clamoroso retroscena in merito all'infortunio di Leonardo Pavoletti, che oggi è stato nuovamente vittima della rottura del legamento crociato. Secondo quanto riporta Videolina, emittente vicina alle vicende dei sardi, l'attaccante si sarebbe infortunato giovedì scorso, al termine della cena di squadra in un locale del centro città, in circostanze ancora poco chiare.