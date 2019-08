Secondo quanto appreso da Calciomercato.com il Cagliari negli ultimi giorni ha ripensato molto alla trattativa che ha portato Nicolò Barella all'Inter. Al club sardo, infatti, era stato proposto il cartellino di Andrea Pinamonti nell'affare, ma dalla dirigenza rossoblù è arrivato il no all'inserimento del giocatore come contropartita. Una scelta rimpianta dal Cagliari che si è ritrovato a fine mercato con la necessità di completare l'attacco con un attaccante con caratteristiche più che simili a Pinamonti come Simeone.