Claudio Ranieri sta pensando a una svolta per il suo Cagliari. La nuova idea dell’allenatore è un cambio di modulo con l’inserimento di un trequartista: secondo il Corriere dello Sport, il giocatore individuato per giocare qualche metro più avanti è Nicolas Viola, che dopo il gol con la Salernitana potrebbe essere provato in quella posizione già nella prossima partita in casa col Frosinone.