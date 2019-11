Marko Rog, centrocampista del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta dai sardi 5-2 contro la Fiorentina: "Non c’è stato tempo di festeggiare, siamo molto contenti per questa vittoria e speriamo di continuare su questa strada. Penso che la nostra forza sia tutta la squadra, siamo un grande gruppo, riusciamo a fare tutto in campo e questo ci porta buoni risultati. La classifica? Sono passate solo 12 giornate, c’è ancora tanto da giocare, dobbiamo lavorare e migliorare su alcuni dettagli, cercando di fare sempre risultati così. Radja è arrivato qua e ci stimola a fare meglio. Ci sono ancora grossi margini di miglioramento".