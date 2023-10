Cagliari-Roma 1-4 (primo tempo 0-2)



Marcatori: 19' p.t Aouar (R), 20' p.t e 14' s.t Lukaku (R), 5' s.t Belotti (R), 42' s.t rig. Nandez (C)



Assist: 19' p.t Spinazzola (R), 20' p.t Karsdorp, 14' s.t Paredes (R)



Cagliari (3-5-2): Scuffet; Hatzidiakos (1' s.t Zappa), Wieteska, Obert (23' s.t Dossena); Azzi, Sulemana (39' p.t Luvumbo), Makoumbou, Prati, Nandez; Oristanio (28' s.t Shomurodov), Petagna (23' s.t Pavoletti). All. Ranieri



Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp (23' s.t Kristensen), Bove, Paredes (34' s.t Celik), Aouar (23' s.t Pagano), Spinazzola; Dybala (39' p.t Belotti), Lukaku. All. Mourinho



Ammoniti: 11' p.t Paredes (R), 14' s.t Sulemana (C), 32' p.t Aouar (R), 44' p.t Mourinho (R), 44' p.t Ranieri (C), 45' p.t +2 Bove (R), 16' s.t Obert (C)