Cagliari-Roma 2-2 (primo tempo 0-2)



Marcatori: 14' p.t. Cristante (R), 41'p.t. Kolarov (R), 39' s.t. Ionita (C), 50' s.t. Sau (C)



Assist: 14' p.t. Kluivert (R), 39' s.t. Joao Pedro (C)



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Klavan, Padoin (20' s.t. Pajac); Faragò, Bradaric (35' s.t. Cigarini), Ionita; Joao Pedro; Farias (30' s.t. Sau), Cerri. All. Maran



Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Under (44' s.t. Juan Jesus), Zaniolo, Kluivert (30' s.t. Pellegrini); Schick (38' s.t. Pastore). All. Di Francesco



Arbitro: Mazzoleni di Bergamo



Ammoniti: 2' s.t. Cristante (R), 19' s.t. Faragò (C), 51' s.t. Sau (C)



Espulsi: 46' s.t. Maran (C) per proteste, 47' s.t. Ceppitelli (C), 47' s.t. Srna (C)