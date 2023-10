Cagliari-Roma (domenica ottobre con calcio d'inizio alle ore 18 in diretta su Dazn) è una gara valevole per l'ottava giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa si presentano a questa sfida all'ultimo posto in classifica con 2 punti, 6 in meno degli ospiti.



LE ULTIME - Ranieri spera di recuperare Luvumbo almeno per la panchina, scalpitano i giovani Prati e Oristanio. Dall'altra parte Mourinho perde ancora Pellegrini.



PROBABILI FORMAZIONI



CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Zappa, Nandez, Makoumbou, Deiola, Augello; Shomurodov, Petagna. All. Ranieri.



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Kristensen, Bove, Paredes, Spinazzola; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. All. Mourinho.