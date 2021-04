Il match delle 18 della 33esima giornata diè quello fra. Con le due vittorie consecutive contro Parma e Udinese, la squadra diha rilanciato le sue speranze in chiavee ora cerca una vittoria di prestigio che confermi il buon momento e alimenti nuovamente quelle speranze che, fino a due settimana fa, sembravano utopistiche. Dall'altra parte della barricata c'è la squadra di, che ha un doppio obiettivo legato all'Europa League, traguardo da conquistare in classifica per la prossima stagione e obiettivo concreto per l'annata in corso, con l'andata delle semifinali di questa competizione in programma giovedì con il. Oggi tutti in campo alle 18,– Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro; Simeone, Pavoletti.– Pau Lopez; Mancini, Smalling, Fazio; Santon, Villar, Diawara, Peres; Perez, Pellegrini; Mayoral.