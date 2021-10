Messe da parte le polemiche per la gestione degli epurati, la Roma si presenta a Cagliari per la 10a giornata di campionato, in cerca dei tre punti dopo il ko allo Stadium con la Juventus e il pareggio in casa col Napoli; nel mezzo, la sconfitta col Bodo/Glimt in Conference League che ha creato molte polemiche. Quattro punti nelle ultime quattro di campionato per i giallorossi, che sono a -2 dall'Inter e oggi affrontano un Cagliari che dopo cinque sconfitte e 20 gol subiti vuole abbandonare l'ultimo posto in classifica. I rossoblù arrivano da uno 0-3 con la Fiorentina e dal cambio in panchina tra Semplici e Mazzarri hanno totalizzato una vittoria (l'unica in campionato), due pareggi e tre sconfitte.



LE SCELTE - Tanti, tantissimi indisponibili nel Cagliari, che dovrà fare a meno di ben otto giocatori tra i quali Nandez, Caceres e l'ex giallorosso Strootman. Mazzarri a sorpresa rilancia Pavoletti dal primo minuto al posto di Keita, Bellanova preferito a Pereiro sulla linea dei centrocampisti insieme a Grassi, Marin e Deiola. Nella Roma ancora out Smalling, Mourinho - squalificato dopo l'espulsione col Napoli - preferisce Mkhitaryan a El Shaarawy; insieme all'armeno ci sono Zaniolo e Pellegrini con Tammy Abraham unica punta.



Le formazioni ufficiali:

Cagliari (4-4-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola; Joao Pedro, Pavoletti. All.: Mazzarri.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho (squalificato).