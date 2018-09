Filippo Romagna, difensore del Cagliari cresciuto nella Juventus, ha parlato dal ritiro dell'Under 21. Tra i temi affrontati anche il paragone con Andrea Barzagli: "Per adesso è troppo in alto per me. Non c’è un giocatore particolare a cui mi ispiro, mi piace studiarne tanti e cercare di prendere qualcosa da tutti. Con Barzagli, Chiellini e Bonucci ho avuto la fortuna di allenarmi in qualche occasione e ho cercato di rubare qualcosina ogni volta".