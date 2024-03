Cagliari-Salernitana 4-2: il tabellino

Antonio Cinus

Cagliari-Salernitana 4-2 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 12' p.t Lapadula (C), 40' p.t Gaetano (C), 7' s.t Shomurodov (C), 12' s.t Kastanos (S), 14' s.t Maggiore (S), 31' s.t Shomurodov (C)



Assist: 40' p.t Nandez (C), 12' s.t Zanoli (S), 14' s.t Candreva (S)



Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Augello (32' s.t Wieteska), Mina, Dossena, Zappa; Makoumbou, Deiola; Jankto (21' s.t Azzi), Gaetano (1' s.t Shomurodov), Nandez (21' s.t Viola); Lapadula (21' s.t Oristanio). All. Ranieri



Salernitana (4-3-1-2): Ochoa; Zanoli (29' s.t Sambia), Manolas (1' s.t Pirola), Fazio, Bradaric; Coulibaly (29' s.t Gomis), Maggiore, Kastanos (42' s.t Basic); Candreva; Tchaouna, Weissman (20' s.t Simy). All. Liverani



Arbitro: Francesco Forneau di Roma 1



Ammoniti: 25' s.t Augello (C), 28' s.t Kastanos (S), 40' s.t Sambia (S)



Espulsi: