Cagliari-Salernitana, le formazioni ufficiali: Lapadula contro Weissman

Sfida salvezza a Cagliari, dove i padroni di casa terzultimi in Serie A sono impegnati contro il fanalino di coda Salernitana. Le scelte di Ranieri e Liverani sono state rese note. Per i padroni di casa, attacco affidato a Lapadula in assenza di Luvumbo, Petagna e Pavoletti, Gaetano e Jankto a supporto e Oristanio in panchina. Nella Salernitana rientra Fazio nel reparto arretrato, spazio a Weissman in avanti con Candreva e Tchaouna a supporto.



CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Deiola; Nandez, Gaetano, Jankto; Lapadula. All. Ranieri.

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Zanoli, Manolas, Fazio, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Kastanos; Candreva; Weissman, Tchaouna. All. Liverani.