Cagliari-Salernitana: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

GUARDA SU DAZN

Segui Cagliari-Salernitana su DAZN

è sfida-salvezza, terzultima contro ultima in classifica alla Unipol Domus: il sabato della 28esima giornata di Serie A si apre alle 15 nell'isola con la ghiotta occasione, per gli uomini di Ranieri, di uscire dalla zona rossa almeno momentaneamente ben cinque squadre in caso di successo. Ai campani allenati da Liverani, che ha ottenuto il primo punto dopo la sua assunzione, serve la vittoria per continuare a sperare di salvarsi, nonostante al momento il quartultimo posto sia a nove lunghezze di distanza.Niente Luvumbo per il Cagliari, al fianco di Lapadula ci dovrebbe essere Oristanio. Confermati Jankto e Gaetano tra centrocampo e trequarti e la coppia centrale in difesa con Mina e Dossena. Nella Salernitana, dopo che Dia è stato messo fuori rosa, spazio a Tchaouna e Candreva a supporto di Weissman.Cagliari-Salernitana sarà trasmessa in diretta tv da Dazn. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. Su Sky la gara sarà visibile sul canale 214, per tutti coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN'. Telecronaca di Alberto Santi.(4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Jankto, Deiola, Makoumbou; Gaetano; Oristanio, Lapadula.(4-3-1-2): Ochoa; Zanoli, Manolas, Pellegrino, Bradaric; Maggiore, Coulibaly, Basic; Candreva; Tchaouna, Weissman.