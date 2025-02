Cagliari: saluta Gianluca Lapadula ma ci sono dei problemi nel trovare una nuova punta. Sfumano Nicolò Bertola e Lasse Nordås

Getty Images

È ormai iniziato il countdown per la fine del calciomercato invernale. Lunedì ci saranno i titoli di coda ed il Cagliari di Davide Nicola deve correre per mettere a segno. Si, perché dopo l’annuncio di Tommaso Giulini sull’arrivo di un altro giocatore di “spessore”, non è arrivato ancora nessuno. A due giorni dalla conclusione del mercato in Sardegna è arrivato solamente Elia Caprile.Nella giornata di ieri i rossoblù hanno inoltre. L’attaccante peruviano lascia la Sardegna dopo aver collezionato 74 presenze condite da 31 reti ed essere entrato nel cuore dei tifosi per essersi reso protagonista prima della promozione in Serie A e successivamente della permanenza nella massima Serie sempre sotto la guida di Claudio Ranieri. Quest’anno non è riuscito a trovare la giusta condizione e a mostrare di poter essere la spalla - o il vice - di Roberto Piccoli nel momento del bisogno.

Il reparto offensivo al momento si trova quindi in “inferiorità” numerica e condi inserire almeno un nuovo giocatore. Gli innesti potrebbero essere anche due ma tutto dipende dalla cessione in prestito di, vista la poca considerazione che sino ad oggi ha avuto Davide Nicola verso di lui. Il problema dei rossoblù è però sempre lo stesso, ovvero quello della poca velocità nel chiudere le trattative. La tardiva cessione di Lapadula ha con molta probabilità. L’attaccante norvegese aveva un accordo di massima con il d.s Nereo Bonato da inizio gennaio ma nelle scorse ore, di comune accordo con la società, ha accettato la destinazione Derby County, un’offerta più alta dal punto di vista economico - sia per il giocatore che per il club - ma anche un’offerta da un club che ha chiesto e chiuso nel breve tempo, senza lasciare in standby il giocatore.

Il problema al momento è che. Cyril Dessers non intende lasciare la Scozia ed il suo costo risulta abbastanza alto. Eldorha sempre avuto la fiducia di Claudio Ranieri ed il suo gol in Europa League ha sancito la conferma definitiva con la maglia della Roma. David Okereke non lascerà la Cremonese, Matteo Brunori rimarrà al Palermo perché la società non trova un sostituto all’altezza, mentre Christian Kouamé ha scelto l’Empoli.Servirà quindi una mossa senza troppe esitazioni. Servirà un affondo senza possibilità di controbattere troppo e sempre per questo motivo potrebbe saltare anche Dennis Johnsen, di proprietà della Cremonese ricercato da tempo dai sardi. Bonato dovrà quindi virare su qualche nome nuovo ed in esubero nelle altre squadre. Entra così nella lista anche Simone Verdi, che, dopo tutti i nuovi acquisti del Como, ha deciso di cercare spazio altrove.

Capitolo difesa. Dopo le cessioni di Mateusz Wieteska e Paulo Azzi la società sta pensando di inserire un difensore di prospettiva futura. I buoni rapporti con lo Spezia portano da tempo al nome del, che, al momento, non vorrebbe cambiare maglia e rimanere protagonista di una stagione che vede i liguri in lotta per la promozione in Serie A. L’ostacolo in questo caso è il contratto del giocatore, che scade il prossimo giugno ed ha offerte da squadre ben più blasonate come Inter, Napoli, Juventus ed Atalanta.