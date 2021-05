Festa improvvisata allo Sheraton Hotel per i giocatori del Cagliari. Dopo il gol di Simy, che ha sancito il pareggio del Crotone contro il Benevento, i giocatori del club sardo sono usciti tutti dalle proprie stanze, dove stavano vedendo la partita e attendevano l'ultima riunione tecnica, per esultare nei corridoi.



Abbracci, baci e urla, secondo Sky Sport, coi Nainggolan e compagni aritmeticamente salvi e protagonisti di una grande rincorsa. E non è da escludere che Semplici cambi qualcosa in ottica formazione, dando spazio a chi ha giocato meno nel corso della stagione.