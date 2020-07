Cagliari-Sassuolo 1-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 13’ p.t. Caputo (S), 18’ s.t. Joao Pedro (C)



Assist: 13’ s.t. Rog (C)



CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Carboni; Faragò, Nandez, Birsa (1’ s.t. Ladinetti), Rog (45’ s.t. Klavan), Mattiello; Pereiro (1’ s.t. Simeone), Joao Pedro. All.: Zenga



SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Muldur (26’ s.t. Magnani) Marlon, Ferrari, Rogerio (45’ s.t. Kyriakopoulos); Djuricic (45’ s.t. Manzari), Locatelli, Traore (26’ s.t. Raspadori); Haraslin (26’ s.t. Ghion), Caputo, Boga. All.: De Zerbi



Arbitro: Ayroldi di Molfetta



Ammoniti: 22’ p.t. Carboni (C), 30’ p.t. Faragò (C), 27’ s.t. Marlon (S), 38’ s.t. Rog (C), 41’ s.t. Ferrari (S)



Espulsi: 3’ s.t. Carboni (C)