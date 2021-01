Cagliari-Sassuolo 1-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 30' s.t Joao Pedro (C), 90' s.t +5 Boga (S)



Assist: 30 s.t Marin (C), 90' s.t +5 Oddei (S)



Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Zappa (28' s.t Walukiewicz), Godin, Ceppitelli, Lykogiannis (37' s.t Tripaldelli); Marin, Oliva, Deiola (19' s.t Sottil); Joao Pedro, Nainggolan; Simeone (19' s.t Pavoletti). All. Di Francesco



Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang (26' s.t Lopez), Traoré (44' s.t Oddei); Djuricic (33' s.t Raspadori), Boga, Caputo (26' s.t Defrel). All. De Zerbi



Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia



Ammoniti: 20' p.t Marin (C), 7' s.t Nainggolan (C), 16' p.t Obiang (S), 40' s.t Lopez (S), 45' s.t Rogerio (S)