Dopo il pareggio contro la Juve, il Sassuolo torna in campo a Cagliari, a caccia di punti utili a continuare la rincorsa per un posto in Europa. I sardi, che non vincono da cinque partite, sono in una posizione di classifica tranquilla, ma devono risolvere diversi problemi, ad iniziare dai gol: solo uno nelle ultime cinque gare.



Per l’occasione Zenga cambia l’attacco, e lancia Joao Pedro con Pereiro, lasciando fuori Simeone. Sulla fascia spazio a Faragò. De Zerbi invece si affida a Caputo e Boga, ai quali affianca Haraslin. In mediana Djuricic con Traore e Locatelli.





LE FORMAZIONI UFFICIALI



CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Carboni; Faragò, Nandez, Birsa, Rog, Mattiello; Pereiro, João Pedro. All. Zenga



SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Djuricic, Locatelli, Traore; Haraslin, Caputo, Boga. All. De Zerbi