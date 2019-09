El Pata Castro entra dalla panchina e firma il colpaccio del Cagliari a Napoli: "La vittoria della sofferenza, abbiamo fatto un enorme sacrificio correndo molto. Sappiamo come gioca il Napoli, per fortuna siamo riusciti a fare un gol e a difenderlo. Siamo felici per la gente di Cagliari, abbiamo dato loro na grande gioia. Siamo una squadra forte, abbiamo fatto una grande partita. Prima dobbiamo pensare alla salvezza, poi ottenuta quella proveremo a divertirci. Il mio gol? Avevo già segnato qui di sinistro. In Argentina tutti saranno contenti, spero l’abbia visto anche Diego Armando Maradona".