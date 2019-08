Il ritorno di Nainggolan dall'Inter non frena il mercato del Cagliari, pronto ad accogliere il centrocampista uruguaiano Nandez del Boca Juniors. Sempre secondo il Corriere dello Sport, il club sardo è al lavoro per il ritorno del terzino sinistro Luca Pellegrini dalla Juventus e per l'attaccante francese della Roma, Defrel. In uscita via libera per Pajac al Genoa.