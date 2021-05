Il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici ha parlato alla vigilia del match contro il Napoli: "Siamo abituati a vivere partita dopo partita, il Napoli è una squadra che come l'Atalanta sta giocando un calcio davvero importante, sarà una gara difficilissima. Sarà importante per noi affrontarla con grande rispetto e con la consapevolezza di mettere in campo le nostre qualità tecniche, indipendentemente dal nome dell'avversario".



Sulla gestione delle forze in vista dello scontro diretto col Benevento: "Vedremo se preservare qualche giocatore, ma noi viviamo questa gara come se fosse l'ultima: dobbiamo mettere una formazione che sia al top. Joao Pedro fuori? Non ho ancora deciso ma è una possibilità".