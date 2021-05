Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, parla a Sky Sport dopo il pari col Milan: "Un po' di festa in albergo l'abbiamo fatta, abbiamo brindato. L'Ichnusa l'abbiamo fatta un po' fuori. Il percorso che abbiamo fatto è importante, devo dar merito a questi ragazzi. Ci siamo rimessi in discussione, abbiamo creato una certa mentalità, affermandoci contro una grande squadra. Abbiamo rischiato pochissimo, abbiamo fatto una grande partita, belli compatti, con le linee strette. Sono contento, perché questo risultato corona un percorso che al mio arriva sembrava impensabile. La stagione è cambiata dopo il ko in casa col Verona, ci siamo confrontati, abbiamo discusso nella maniera giusta, come si fa negli spogliatoio e i ragazzi hanno capito che dovevano cambiare marcia".



IL CAMBIO - "E' stata una molla mentale, dove ho messo davanti agli occhi dei calciatori delle cose che fino a quel momento facevano finta di non guardare. Nei 95 minuti non eravamo sempre squadra, si era creata una situazione di malcontento, si era creato qualche gruppo e non avevamo il coraggio di affrontare le cose difficili. Abbiamo fatto finita di dare la colpa sempre agli altri".



SU GODIN - "Quel tipo di ruolo, il centrale nei tre, è ottimo per lui, è una guida. In questa situazione magari non si ritrovava, bisognava fare qualcosa di diversa, facendo un lavoro mentale".



IL FUTURO - "Devo andare con calma, fare il mio percorso. Mi auguro di poter fare un altro step, credo di essermelo meritato. Ora festeggiamo questa salvezza e poi penseremo al futuro".