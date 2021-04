Nel post partita di Cagliari-Roma, è intervenuto ia Sky Sport“Abbiamo fatto una prestazione bella e di carattere, siamo felici di questo risultato. Abbiamo vinto le ultime tre partite e stiamo riemergendo per quello che è il nostro obiettivo”.“È chiaro che bisogna guardare anche gli altri risultati, avevamo questa chance di avvicinarci e l’abbiamo colta, siamo stati bravi. Si poteva osare di più in certi momenti, poi abbiamo perso Pereiro. I ragazzi si stanno ritrovando, stanno avendo la mentalità giusta. Il cammino è lungo, ma ci siamo anche noi”.“Questa squadra ha delle qualità importanti, in questo arco di campionato non abbiamo dimostrato il nostro valore. La dimostrazione è questa, quando abbiamo inciso dal punto di vista mentale, abbiamo tirato fuori gli attributi. Non so perché non l’abbiamo fatto prima, una squadra con queste qualità deve fare un altro tipo di campionato. I ragazzi hanno recepito il mio messaggio, stiamo crescendo in questa mentalità da mettere in campo, non abbiamo paura di nessuno. Questo è l’aspetto più importante, ci vogliono poi altre qualità”.“Assolutamente no, altrimenti mi vedrete in versione pugile. Non possiamo assolutamente mollare, non abbiamo fatto ancora niente. Dobbiamo giocare con umiltà, abbiamo sofferti in certi frangenti ma è il nostro credo senza dubbio”.“Non ho mai avuto a disposizione Rog, Marin è un giocatore che ha grandi margini di miglioramento. Ha un gran tiro e lo ha fatto presente, stiamo cercando di mettere in pratica quelle che sono le nostre qualità. Marin ha dimostrato tanto”.