Leonardoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Genoa:"Dovrò vedere il loro impiego e valutare bene, anche sugli infortuni. Con Stefano ci confrontiamo quotidianamente e non ho avuto modo di leggere le sue parole. Credo che il carattere a questa squadra non manchi tra Spezia, Milan e finale di campionato: chiaramente dobbiamo migliorare, a Milano siamo rimasti in campo con dignità. Siamo consapevoli di dover migliorare, se il DS ha detto queste cose dobbiamo trovare un modo migliore di stare in campo"."Solo martedì la avremo al completo, valuteremo in futuro magari un modo diverso di giocare. Ma è la mentalità e l'equilibrio che conta. Gli uruguaiani? Devo ancora vederli, devo capire come stanno ma un loro impiego dall'inizio mi pare difficile. Godin non sarà convocato e dobbiamo capire i tempi di recupero"."Ha giocato in tanti ruoli, ci dà alternative e l'opportunità di giocare con due attaccanti in più. Lui, Oliva e Grassi hanno avuto l'opportunità di essersi allenati con più continuità e potranno darci un suo contributo"."Sta bene, l'ho trovato bello arrabbiato perché voleva giocare di più con la nazionale, che per me è anche un vantaggio visto che è più riposato. Ha voglia di dimostrare qualcosa”."Ha fatto un mercato importante, è una squadra di valore con un allenatore preparato. Sarà una partita difficile come tutte in Serie A. Ci siamo preparati, anche se nella prima settimana anche a causa dei tanti nazionali abbiamo lavorato più sull'aspetto fisico. Noi vorremmo trovare equilibrio e fare la partita che vorremmo fare"."Stiamo valutando lui innanzitutto, ma Deiola è una possibilità e Oliva è un'altra"."Sono contento si sia chiuso, nelle giornate con il mercato aperto abbiamo perso qualcosa di energia da qualcuno che pensava di uscire. Abbiamo fatto un buon lavoro sino a oggi, con l'arrivo dei nuovi giocatori valuteremo come schierarli""Non è vero che non è un mio cavallo di battaglia, solo quando sono arrivato in Serie A ho pensato alla difesa a tre. Dobbiamo valutare le nostre caratteristiche, durante la gara abbiamo anche cambiato: l'aspetto da migliorare è la mentalità, trovare grinta e determinazione che ci possano portare a fare un campionato dignitoso e cercare le nostre soddisfazioni."Ci sono delle squadre oggettivamente penalizzate come la nostra, noi abbiamo quattro giocatori che stanno rientrando ora. Dovremo capire se saranno disponibili, c'è un dispendio di energie importante a cui si aggiunge un viaggio lunghissimo: per me è una cosa da migliorare a livello di federazione, ci sono delle squadre penalizzate. Sono convinto però di avere una rosa che possa centrare comunque l'obiettivo e che chiunque scenderà in campo non farà rimpiangere nessuno"."Cragno e Ceppitelli sono recuperati, Godin non sarà della partita e abbiamo un problema con Strootman e stiamo valutando se sarà della partita. Keita non è al top della condizione, valuteremo la formazione migliore. Siamo contenti che sia arrivato"."Abbiamo rivisto le partite, abbiamo fatto degli errori e ci sono aspetti da migliorare. Abbiamo cercato di lavorare, continueremo nella crescita della squadra in entrambe le fasi. Dovremo cercare di trovare un equilibrio migliore.