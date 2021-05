Leonardo Semplici incontra il presidente Tommaso Giulini. Dopo la salvezza conquistata, oggi c'è stato un summit tra l'allenatore e il numero uno del club per discutere della prossima stagione. Semplici ha parlato così a Sportitalia dopo il summit odierno: “L'incontro è andato bene, tutto apposto. Se sarò ancora sulla panchina del Cagliari? Penso di si, penso sia tutto apposto. Non c'è mai stato nessun dubbio. Da domani penseremo alla programmazione”.



Anche il presidente del Cagliari Giulini ha confermato l'allenatore a Sportitalia: "Ripartiamo da Semplici, mai stato in dubbio. I programmi? È presto, bisogna provare a rinforzare l'organico. Se riusciremo a trattenere Nandez? Dipenderà dal mercato".