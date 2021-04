Il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici ha presentato in conferenza stampa lo scontro salvezza di domani contro il Parma.



"Le parole del presidente Giulini sono giuste, sta a noi fare i fatti e uscire da questa situazione. Il campionato non è stato soddisfacente, però noi ci crediamo: i ragazzi soffrono di questa situazione, sono i primi a capire il momento e a volere risalire la classifica. E' la partita della vita? Non abbiamo niente da perdere, sta a noi capovolgere questo momento. Non mi sento assolutamente tradito, quando subentri trovi una situazione difficile e, non avendo scelto nessun giocatore sul mercato, devi solo provare a guarire il malato. Sapevamo che dopo i primi risultati la cura non era finita, le prestazioni delle ultime giornate però non sono state così cattive. Smentiamo chi non crede in noi".



Sulla formazione: "Stiamo valutando Ceppitelli perché ha fatto solo due allenamenti e la prossima settimana abbiamo altre due gare chiave. Per la formazione sarà abbastanza vicina rispetto a quella di domenica a San Siro. Nandez esterno? Da quando sono arrivato, ha giocato esterno perché ha grande corsa: è normale debba migliorare la fase difensiva a tutta fascia, ma lui mi ha dato grande disponibilità. Sta solo a lui credere in quello che proponiamo in modo tale che si possa esprimere in un ruolo quasi nuovo".