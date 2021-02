Leonardo Semplici, nuovo allenatore del Cagliari, parla ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Crotone: "Avevo voglia di rientrare, sicuramente la situazione di classifica non è delle migliori ma sono molto fiducioso per il nostro cammino. Noi abbiamo fatto una partenza dove abbiamo avuto difficoltà ed è dovuto anche alla classifica e dal morale dei ragazzi, mi è piaciuta la reazione e la compattezza e non abbiamo preso gol. Non abbiamo fatto ancora niente ma era importante partire con il piede giusto. Non era semplice e scontato vincere perché ci sono delle problematiche, sotto l'aspetto mentale si dovevano recuperare".