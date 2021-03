Leonardo, neo tecnico del, presenta la partita di domani con il: "Non mi è certo piaciuto l’approccio alla gara, abbiamo mostrato poco gioco e poca personalità, ma pure poca convinzione: non voglio vedere una squadra timorosa. Le difficoltà devono dipendere dalla bravura altrui, non certo perché ce le creiamo da soli. Per noi però contava solo il risultato finale, così da giocare da qui in avanti in maniera più serena. Mi è piaciuto il secondo tempo di domenica, invece, perché ho visto che avevamo un altro piglio. Non abbiamo subito la gara, facendo due gol e sfruttando le occasioni, anche in 10 abbiamo dimostrato di essere determinati. Ho visto negli occhi dei ragazzi la voglia di fare risultato, dobbiamo avere più cattiveria sportiva. Ripartiamo da questo. La vittoria di Crotone ci serviva, ma non dimentichiamoci che ancora non abbiamo fatto nulla, e servirà anche una prestazione migliore per dare continuità al risultato".