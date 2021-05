Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, parla a Dazn dopo lo 0-0 contro la Fiorentina: "Potevamo e dovevamo fare di più, potevamo chiudere il nostro campionato. Però non era facile fisicamente e mentalmente: abbiamo affrontato una buona squadra che non ci ha lasciato spazi. L'abbiamo voluta portare in fondo così, ma servono altri punti per arrivare all'obiettivo".



L'ATTACCO - "Da fuori si parla bene... Avrei tentato qualcosa di più, la nostra rincorsa è sotto gli occhi di tutti e quando arrivi al traguardo, con qualcosa da perdere, può venir fuori una partita che non volevi. La Fiorentina però merita, si è difesa bene. Una partita da pareggio".



IL FUTURO - "Sono impegnato nell'obiettivo, la salvezza. Quando ci arriveremo parlerò col presidente e il direttore ma ora sono concentratissimo sulle due partite finali. Devo ricaricarmi, domenica a San Siro col Milan sarà difficilissima".