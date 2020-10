L'ex attaccante del Cagliari, Mauro Esposito dice la sua sulla squadra sarda al Corriere dello Sport: "Di Francesco è un allenatore tra i migliori, che ha fatto bene in una piazza complicata come Roma e ha ottenuto risultati con il bel gioco, cosa mai scontata. A lui serve tempo perché in questa strana ripresa del campionato tutto è stato condensato in poche settimane e le idee tattiche del suo 4-3-3 non sono facili da insegnare. Ma alla lunga farà la differenza".



"Zappa è un ragazzo che conosco bene perché l’ho visto da vicino qui a Pescara. Mi ha sempre impressionato, a Cagliari può crescere senza pressioni. In avanti Ounas è un bel colpo, certo il tridente con me, Suazo e Langella era più completo".