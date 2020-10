L'ex difensore del Cagliari, Giuseppe Tomasini dice la sua sulla squadra di Di Francesco al Corriere dello Sport: "Inutile girarci intorno, la squadra fin qui non ha giocato bene. Bisogna ripartire dai primi 20 minuti di Bergamo, dove si è vista un’identità nonostante le reti subite. In estate con Di Francesco si è rivoluzionato tantissimo rispetto al recente passato, ma credo che ci siano i presupposti per divertirsi e penso che la squadra si salverà senza patemi. Manca ancora qualcosa sugli esterni e credo che per il 4-3-3 Di Francesco non abbia ancora in mano la squadra giusta, credo cambierà definitivamente modulo".



"Con Nainggolan il Cagliari avrebbe avuto un 20% in più, ma credo sia giusto non fare follie per un singolo giocatore. Nainggolan ha dimostrato di poter fare la differenza ma i rossoblù hanno dei bilanci da rispettare".

"Godin è un super giocatore, quello che serviva per carattere ed esperienza a una difesa che subisce ancora troppo. Ordina e costruisce, mi ricorda me in campo".