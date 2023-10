Attenzione a Eldor Shomurodov: con Lapadula che sta per rientrare, così come Mancosu, e con Luvumbo sempre più in rampa di lancio affiancato da Oristanio, le maglie potrebbero restringersi così tanto, soprattutto se Pavoletti e Petagna iniziassero a ingranare, da portare il Cagliari a prendere una decisione clamorosa. Senza una inversione di tendenza, infatti, già a gennaio l’avventura dell'uzbeko in Sardegna potrebbe arrivare al capolinea, sottolinea il Corriere dello Sport.