Secondo L'Arena, è in via di definizione il passaggio di Lucas Castro al Cagliari dove seguirebbe Rolando Maran. Il Chievo vuole 6 milioni di euro, con i sardi che stanno provando a inserire giocatori come Farias o Andreolli nel pacchetto. I clivensi punterebbero più volentieri Sau, che però non ha intenzione di muoversi.