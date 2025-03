Getty Images

Cagliari, si ferma di nuovo Luvumbo: problema al flessore, le condizioni

Federico Targetti

16 minuti fa



Non solo la rimonta subita dal Bologna al Dall'Ara: il Cagliari deve registrare anche il problema fisico occorso all'attaccante angolano Zito Luvumbo, costretto a lasciare il campo per infortunio nella ripresa alla prima da titolare dopo due mesi fuori per via di un precedente problema fisico.



Al minuto 67′, il numero 77 dei sardi ha accusato un problema muscolare al flessore della coscia destra che lo ha costretto a chiedere il cambio, concludendo anzitempo la sua partita, lasciando spazio a Florinel Coman.



Lo staff medico adesso deve valutare le condizioni di Luvumbo per cercare di capire quali possano essere i tempi di recupero.