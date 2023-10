Il pomeriggio di Serie A non sorride al momento al Cagliari. I rossoblù non solo si sono trovati sotto di due gol contro il Frosinone, ma hanno dovuto far fronte anche a uno stop fisico che ha interessato Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguayano è infatti stato sostituito al minuto 43 della sfida lasciando il posto a Gabriele Zappa. Per lui un problema muscolare che sembra interessare il flessore sinistro, emerso dopo uno scontro con Scuffet.